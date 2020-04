Torino, il dramma di un anziano impossibilitato a fare la spesa: ci pensa la polizia [VIDEO]

Storia a lieto fine nel quartiere San Donato grazie agli angeli in divisa

Ha chiamato la polizia, disperato. “Non posso fare la spesa”, ha detto con sconforto. A Torino, il dramma dei tanti anziani italiani che non hanno più risorse. La storia, per fortuna a lieto fine, arriva dal quartiere San Donato: gli agenti del locale commissariato si sono subito attivati per risolvere il problema, contattando i Servizi Vincenziani che hanno donato all’uomo alcune confezioni di alimenti.

In seguito, i poliziotti si sono recati a casa del pensionato per consegnargli le buste con i beni di prima necessità. L’anziano, emozione, ha ringraziato gli angeli in divisa.

IL VIDEO