Scontro diretto per la salvezza in Sardegna. Granata reduci da 5 pareggi di fila e torna l'incubo covid

Il Torino è di scena a Cagliari nell’anticipo del venerdì sera (ore 20:45) della 23a giornata di campionato. Una sfida delicatissima in chiave salvezza: i granata, infatti, hanno soltanto due punti in più rispetto ai sardi, terzultimi in classifica. Dopo cinque pareggi di fila, Davide Nicola è chiamato a dare la svolta: il Toro ha un disperato bisogno dei tre punti per tirarsi fuori dai guai.

Ma la fortuna non strizza l’occhio ai piemontesi, visto che, come riferito dal club, si sono registrati due nuovi casi di covid tra i calciatori.

“Reagisco in modo pratico, non cerco alibi: a loro auguro di rimettersi quanto prima, ma abbiano altri giocatori. Io mi butterei nel fuoco per proteggere il gruppo. – ha detto l’allenatore nella conferenza stampa della vigilia -. Il Cagliari? Ha elementi qualitativi, un allenatore esperto e una rosa importante. Noi dobbiamo andare sempre al massimo. La squadra nelle ultime quattro partite sta dimostrando un atteggiamento che è legato alla mia idea di calcio. Senza dubbio, è una partita in cui dovremo fare un ulteriore step”.