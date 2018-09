Torino, due colpi in 30 minuti: preso il rapinatore in bicicletta

In manette un marocchino di 35 anni: dopo aver sottratto il cellulare a un giovane, picchiato da alcuni connazionali in corso Principe Oddone, ha aggredito una donna in via Cigna

In 30 minuti ha messo a segno due colpi, in meno di 2 chilometri di distanza l’uno dall’altro. È successo nelle prime ore del mattino a Torino, dove un rapinatore in bicicletta, un marocchino di 35 anni, ha seminato il panico.

IL PRIMO COLPO.

Il malvivente, in compagnia di altri connazionali, è entrato in azione in corso Principe Oddone angolo via Biella: dopo aver puntato un giovane, gli ha sottratto il cellulare dalla tasca dei pantaloni. Il ragazzo, con l’aiuto di un parente che gli ha fatto squillare il telefono, si è reso subito conto di chi era stato a rubargli il telefono. Quando si è avvicinato al gruppetto per chiederne la restituzione, è stato picchiato da uno degli stranieri. Nel frattempo il rapinatore è scappato col cellulare in sella a una bici.

IL SECONDO COLPO.

Pochi minuti dopo, in via Cigna, il marocchino ha aggredito una passante che si stava recando a lavoro. Il balordo le ha bloccato le braccia con l’intento di prenderle la borsa, ma la vittima ha urlato attirando l’attenzione di due passanti, che sono intervenuti bloccando il rapinatore. Il 35enne è riuscito a liberarsi e a scappare, ma è stato poi rintracciato e arrestato per rapina aggravata e tentata rapina dagli agenti della squadra volante.

Con sé aveva il cellulare rubato poco prima e 1.620 euro, probabilmente provento di altri colpi.