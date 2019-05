Torino, due giovani colti da crisi epilettica in treno: gli agenti della Polfer li soccorrono

In occasione della 32a edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino e quindi del notevole afflusso di visitatori, la polizia ha aumentato i controlli alla stazione ferroviaria del Lingotto.

Due gli interventi della Polfer nella prima giornata della rassegna. Il primo di mattina, alle 11:30, sul treno Savona-Torino Porta Nuova. Gli agenti, allertati dal capotreno, hanno soccorso un 22enne colto da crisi epilettica in treno, poco prima dello scalo.

Il secondo intorno alle 15 e sempre per un caso di epilessia: un 29enne proveniente dalla Liguria ha perso i sensi sulla banchina di stazione ed è intervenuta una pattuglia della Polfer in attesa dell’arrivo dei medici del 118. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti medici.