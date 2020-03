Torino, due minorenni rapinati dal branco con una pistola scacciacani

Paura in via Ormea angolo via Berthollet: alle vittime portati via 80 euro e un giubbino

Pomeriggio da incubo, quello di ieri, per due minorenni, rapinati da un gruppo di extracomunitari in via Ormea angolo via Berthollet, a Torino. Le vittime, di 15 e 16 anni, sono stati circondati da cinque nordafricani e uno di essi ha estratto dal marsupio una pistola, poi rivelatasi una scacciacani, intimando ai ragazzi di consegnare tutti i soldi in loro possesso.

Non contenti, dopo aver preso circa 80 euro, si sono fatti dare anche il giubbino di uno dei minori, per poi allontanarsi.

Le vittime hanno chiesto soccorso alla polizia municipale, che hai poi coinvolto nelle ricerche anche altre forze di polizia. Una pattuglia della squadra volante ha quindi intercettato tre giovani di 18, 19 e 20 anni, corrispondenti alle descrizioni fornite.

Addosso a uno di essi è stata ritrovata l’arma con cui era stata consumata la rapina e nelle loro tasche i soldi della rapina. Inoltre uno dei tre indossava anche il giubbino di una delle vittime e in tasca aveva 6 ovuli di cocaina. Tutti sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso, mentre l’ultimo, un diciannovenne residente a Mondovì, è anche stato arrestato per violazione della legge sugli stupefacenti.