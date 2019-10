Torino, due pusher arrestati in poche ore: uno ha aggredito gli agenti

In manette un 19enne e un 31enne: quest'ultimo, ubriaco, è stato denunciato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza

Cospicui quantitativi di marijuana e hashish sono stati rinvenuti e sequestrati nelle scorso ore da parte di agenti di polizia della squadra volante, che hanno proceduto ad alcuni controlli nelle aree di propria competenza in diverse zone di Torino.

In un’area verde di via Togliatti i poliziotti hanno effettuato approfondimenti su due 19enni che stavano fumando cannabis. Nella tasca di uno dei due gli agenti hanno trovato oltre mille euro in contanti e hanno perquisito il suo domicilio, dove hanno scoperto e sequestrato 1,2 chili di sostanza derivante dalla cannabis, occultata in cinque barattoli di vetro, un bilancino di precisione, materiale utile al confezionamento delle dosi e due grinder. Per il giovane sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il secondo sequestro e conseguente arresto è nato a seguito del controllo in corso Emilia di un’auto BMW ferma in prossimità di alcuni cassonetti della nettezza urbana. Il conducente, un 35enne di nazionalità marocchina, ha mostrato fin da subito insofferenza al controllo. In stato di ubriachezza, alla richiesta dei documenti, ha offeso gli agenti e ha ingaggiato con loro una vera e propria colluttazione, venendo però reso inoffensivo. Addosso alla sua persona e celati all’interno di un’intercapedine dell’auto, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 11 involucri contenenti 1,1 chili di cannabinoidi. Oltre a essere arrestato per la violazione della legge sugli stupefacenti, l’uomo è stato denunciato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.