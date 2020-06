Torino, due rapine in due settimane: arrestato

E’ stato arrestato per aver commesso due rapine. Si tratta di un cittadino marocchino di 31 anni. Lo scorso 2 giugno aveva avvicinato un uomo in largo Giulio Cesare e gli aveva chiesto in prestito la somma di 5 euro. Temendo eventuali ripercussioni sulla moglie e la figlia piccola che si trovavano con lui, l’uomo aveva preso immediatamente il portafoglio per soddisfare la richiesta del trentunenne che, dopo aver visto numerose banconote al suo interno, ha estratto un taglierino dalla tasca, minacciandolo di consegnargli tutto il denaro in suo possesso. Nel giro di pochi attimi lo straniero gli strappa il portafoglio dalle mani e si da alla fuga.

FINE DEI GIOCHI

Così, quando nel tardi pomeriggio di martedì scorso la vittima si è imbattuta nuovamente nell’uomo, ha richiesto l’intervento degli agenti del commissaraito Barriera di Milano. che lo hanno accompagnato presso gli uffici del commissariato. Dai controlli è emerso che lo stesso marocchino sia stato autore anche di una rapina avvenuta a metà maggio, per la quale però si era reso irreperibile.

Un uomo aveva accettato l’aiuto del trentunenne per la ricerca di un alloggio in affitto. Combinato l’appuntamento con il padrone di casa, lo straniero aveva chiesto alla vittima di portare con sé i soldi della prima mensilità oltre alla caparra, per un totale di oltre 4000 euro. Il giorno dell’incontro il reo, come lo aveva visto arrivare, lo aveva raggiunto e spintonato con violenza, impossessandosi del borsello con i soldi dentro. Anche questa volta il marocchino era riuscito a scappare, facendo perdere le proprie tracce.