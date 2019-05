Torino, due rapine in tre giorni: arrestato ladro di supermercati [IL VIDEO]

Il malvivente, italiano di 48 anni, ha colpito entrambe le volte nella zona sud della città: ora è in carcere

Due supermercati rapinati in tre giorni nella zona sud di Torino, tutti e due alla stessa maniera: mascherina da chirurgo, pistola puntata al cassiere e incasso ottenuto. Ma questa volta l’uomo, 48enne italiano già noto alle forze dell’ordine per precedenti sempre riguardanti furti nei negozi, non è riuscito a scampare all’arresto.

Dopo il primo caso gli agenti si sono attivati cercando di identificare l’uomo tramite le immagini di videosorveglianza, che però non hanno aiutato granché. Ma ad incastrare il ladro è stata la seconda rapina, che ha permesso alle autorità di collegare molto più facilmente i pezzi del puzzle per risalire al colpevole. L’uomo è ora in carcere ed ha ricevuto anche una ulteriore misura cautelare visti i precedenti reati contro il patrimonio.