Torino, due spacciatori arrestati in meno di 2 ore

Due spacciatori arrestati in meno di due ore. E’ successo a Torino, dove, in due interventi differenti, sono finiti in manette due pusher stranieri, irregolari sul territorio italiani. Entrambi, nel tentativo di eludere i controlli degli agenti della squadra volante, hanno ingerito ovuli di droga, mettendo a repentaglio la loro salute.

Il primo a essere arrestato è stato un extracomunitario, sorpreso all’angolo di corso Principe Oddone e Via Ciriè. Alla vista dei poliziotti, si è rifugiato in un bar, ha preso una bottiglietta d’acqua dalla vetrinetta frigo e ha provato a mandar giù qualcosa in tutta fretta. Gli agenti lo hanno bloccato in tempo: nel suo borsello sono stati trovati più di 300 euro in banconote accartocciate e 2 telefoni cellulari. Il giovane è stato anche denunciato perché non avrebbe dovuto trovarsi in Italia.

Poco dopo, un altro straniero è stato arrestato appiedato in corso Massimo d’Azeglio. Il pusher ha ingoiato qualcosa e, dai successivi accertamenti, è emerso che si trattava di 6 ovuli contenenti droga. Anche per lui è scattata una denuncia.