Torino, duecento imprenditori a sostegno della Tav

Duecento imprenditori provenienti da tutto il Nord Italia a sostegno della Tav e dei Grandi Corridoi Europei. Notevole la partecipazione all’incontro promosso da Confindustria Piemonte e Unione Industriale a Torino per affermare l’importanza per le imprese delle grandi infrastrutture di comunicazione.

Presenti il leader di Confindustria Vincenzo Boccia, i presidenti delle sezioni territoriali della conferederazione degli industriali e una rappresentanza di Medef Auvergne/Rhone Alpes. Grande importanza, naturalmente, al completamento della Torino-Lione.

“Si tratta di un’infrastruttura fondamentale per l’industria italiana, per lo sviluppo del nostro Paese e per la connessione alle grandi rotte commerciali tra l’Oriente e l’Occidente, a partire dalla Via della Seta“, il concetto ribadito con forza dal presidente degli industriali torinesi Dario Gallina.

“A Torino per rivendicare con forza e determinazione il diritto di vedere ultimato, in tempi rapidi, il collegamento Torino-Lione, si è mobilitata tutta l’industria del Nord Italia che da sola – ha fatto notare Gallina – pesa più della metà del Pil nazionale, i due terzi della produzione industriale e oltre il 70% dell’export”.