Torino e Berlino più vicine con il nuovo volo EasyJet

EasyJet amplia l’offerta internazionale per i passeggeri in partenza da e per l’aeroporto di Torino con il nuovo volo Torino-Berlino Schoenefeld. Il volo è in vendita da oggi sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS.

EasyJet volerà da Torino a Berlino Shoenefeld con 3 frequenze settimanali – il martedì, il giovedì e la domenica – a partire dal prossimo 28 ottobre.

La novità è parte della strategia di espansione del network EasyJet, volta a garantire una maggiore offerta per i passeggeri piemontesi, sempre più connessi con le principali destinazioni europee. Con Berlino Schoenefeld, infatti, salgono a 6 i collegamenti di EasyJet messi a disposizione dei viaggiatori in partenza da Torino: Bristol, Londra Gatwick, Londra Luton, Manchester e il nuovo collegamento per Napoli operativo tutti i giorni dal prossimo 3 settembre.