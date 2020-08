Torino, terrorizza e maltratta la sua ex compagna per mesi

L'uomo è stato arrestato per atti persecutori

Due mesi di inferno per la giovane

Maltrattamenti fisici e mentali ricevuti dal suo ex per oltre due mesi; è questo che ha spinto una donna a rivolgersi alla polizia lo scorso mercoledì, dopo essere stata per l’ennesima volta vittima di violenza.

La giovane ha raccontato in questura di aver subito un aggressione nei pressi della sua abitazione dall’uomo che fino a qualche tempo fa pensava di amare. Quest’ultimo, un cittadino italiano di 30 anni ha premeditato un vero e proprio agguato alla ragazza non appena questa si è messa alla guida della sua autovettura. L’uomo le ha sottratto le chiavi dell’auto e l’ha aggredita, il tutto in pieno centro cittadino.

Lo stalker è stato poi individuato in piazza Savoia ed è stato accompagnato presso gli uffici della questura dove gli agenti hanno accertato a suo carico altri precedenti per lesioni risalenti al 2016.