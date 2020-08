Torino, ecco il campus universitario diffuso: dal 10 agosto 900 posti studio all’aperto

A Torino arriva il campus universitario diffuso con più di 900 posti studio all’aperto nei punti verdi estivi della città. Il progetto, al via dal 10 agosto e fino al 30 settembre, è stato voluto da Città di Torino ed Edisu Piemonte: studenti e studentesse potranno così studiare all’aperto e in sicurezza. Le aule studio saranno diffuse per la città per facilitare l’accesso del servizio.

Torino ospita una comunità universitaria di più di 100.000 persone, composta da studentesse e studenti, docenti, ricercatori, ricercatrici e visiting professors, una comunità che rappresenta più del 10% dei suoi abitanti.

“Siamo davvero felici di offrire ai giovani di questa città degli spazi sicuri di incontro, socialità, cultura e svago, a cui hanno dovuto rinunciare durante la pandemia. I giovani, che spesso vengono dipinti come disturbatori della quiete pubblica, hanno diritto di crescere e formarsi in una città capace di essere inclusiva e accogliente dove poter vivere, sperimentare e scoprire nuove opportunità. Questa sperimentazione vuole rispondere a questo diritto, e crediamo fortemente possa diventare esperienza consolidata” fa sapere l’assessorato alle Politiche Giovanili di Torino.