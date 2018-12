Torino, ecco il primo housing sociale per l’accoglienza di persone Lgbt in difficoltà

Cinque appartamenti Atc in grado di ospitare fino a 24 persone per aiutare chi è discriminato per il suo orientamento sessuale

A Torino il primo housing sociale per l’accoglienza di persone Lgbt in difficoltà. Arriva ‘To Housing’, cinque appartamenti Atc in grado di ospitare fino a 24 persone per aiutare chi è discriminato per il suo orientamento sessuale. Non solo un tetto, ma anche un futuro. Già, perché il progetto prevede anche un percorso di formazione e orientamento lavorativo.

L’iniziativa, realizzata dall’associazione Quore con il supporto di sponsor privati e partner istituzionali, come ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Regione e Consiglio regionale del Piemonte, Città di Torino, si rivolge a giovani fra i 18 e i 26 anni allontanati dalle famiglie per il loro orientamento sessuale, migranti e rifugiati omosessuali, anziani Lgbt in condizione di solitudine e povertà, persone transessuali e trangender.

“E’ un atto di coraggio di cui c’era necessità” ha dichiarato l’assessore comunale ai Diritti, Marco Giusta.