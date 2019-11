Torino, ecco la ‘Maratona dello Shopping’

Domenica 24 novembre si svolge a Torino la Maratona dello Shopping, un evento organizzato da To Be Company che ha il patrocinio della Città di Torino, partner istituzionale Ascom Torino e provincia e vanta la collaborazione di Caffè Costadoro e Volkswagen Torino.

I protagonisti sono tutti coloro che amano lo shopping e che, per un giorno intero, possono dedicarsi agli acquisti vincendo anche dei premi. L’evento, la cui partecipazione è gratuita, intende promuovere le attività commerciali facendo conoscere ai cittadini l’imprenditoria torinese: dai negozi che hanno fatto la storia della città a quelli d’avanguardia, dagli atelier più raffinati agli show room di tendenza senza trascurare i protagonisti del food.

Un altro obiettivo, spiegano gli organizzatori, è creare un momento di aggregazione nel quale le persone si incontrano, si conoscono, condividono la passione per lo shopping e si divertono a prescindere che spendano o no. Infatti è possibile partecipare anche senza fare acquisti, ma solo recandosi nei negozi aderenti.

La partenza è alle ore 10 da piazza Carlo Alberto presso il Villaggio della Maratona dello Shopping e l’arrivo, sempre in piazza Carlo Alberto, è previsto entro le ore 19. I 42 tra negozi, bar e ristoranti del centro che hanno aderito compongono le tappe della Maratona e i concorrenti – ai quali non è richiesto di correre, ma di vivere la giornata come un momento ludico di condivisione – possono scegliere se semplicemente visitare la struttura oppure fare acquisti.

In base all’azione compiuta la persona riceve un punteggio per cui, più store o punti di ristoro vengono visitati e più acquisti vengono fatti, maggiore è la possibilità di vincere la Maratona dello Shopping. Gli esercizi commerciali che si snodano lungo le vie del centro, 42 come i chilometri della Maratona, sono tutti prestigiosi e possono applicare degli sconti esclusivi per i partecipanti.

Per l’evento è stata studiata un’App che permette di visualizzare la mappa dei negozi, dei bar e dei ristoranti coinvolti, monitorare gli acquisti dei partecipanti, verificare il tempo che manca alla fine della Maratona e scoprire i premi in palio.

“La Maratona dello Shopping – spiega Alberto Sacco, assessore al Commercio del Comune di Torino – è un’iniziativa che intende promuovere il commercio cittadino coinvolgendo, in questa prima edizione, quarantadue negozi. Un percorso di 42 chilometri, tanti quanti sono quelli della maratona, con cui si vuole offrire ai torinesi un’occasione per scoprire la varietà e la qualità dell’offerta degli esercizi commerciali cittadini, dalla moda al design passando per il food”.

Come funziona

All’interno degli esercizi commerciali si trova la locandina della Maratona dello Shopping con un QR code. Inquadrandola con il QR Reader vengono accreditati 10 punti e si passa automaticamente all’APP di riferimento dove la persona può selezionare il negozio in cui è, inserire l’email con la quale ha effettuato la registrazione, digitare l’importo dello scontrino, fotografarlo e premere il tasto invio. In caso di ingresso senza acquisti in negozi o bar convenzionati, basta inquadrare la locandina della Maratona dello Shopping che riporta il QR code e vengono accreditati 10 punti.

I punteggi sono: 10 punti bonus quando si arriva Villaggio della Maratona dello Shopping in piazza Carlo Alberto, 10 punti per ogni negozio o bar visitato, 50 punti in caso di acquisto (uno o più acquisti nello stesso store valgono sempre 50 punti) + 1 punto per ogni euro di spesa, 10 punti di penalità per ogni negozio non visitato.

Accreditamento

È possibile accreditarsi presso gli uffici di To Be Company in Lungo Dora Colletta n. 67 a Torino oppure sul sito tobevents.it/maratonadelloshopping o direttamente in piazza Carlo Alberto tra le ore 9.00 e le ore 10.00 del 24 novembre durante il Welcome breakfast nel quale viene consegnata la Shopping bag contenente la mappa dei negozi e dei gadget. Poco dopo l’evento, sul sito tobevents.it/maratonadelloshopping saranno pubblicate le classifiche e verranno nominati i 3 vincitori dell’edizione 2019.