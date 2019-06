Torino, ecco ‘La Vie en Rose’: 8 artiste per 4 serate da sogno al conservatorio Giuseppe Verdi

Otto artiste per quattro serate da sogno al conservatorio Giuseppe Verdi di Torino: è ‘La Vie en Rose’ rassegna realizzata dalla Fondazione per la Cultura.

“Sarà un’occasione per trascorrere serate d’eccezione in compagnia di Laura Morante ed Eugenia Costantini, Erika Grimaldi e Martina Belli, Ginevra Di Marco & Cristina Donà, Ada Montellanico e Maria Pia De Vito, che celebreranno star mondiali del passato. Donne d’eccezione – dichiara l’assessora alla Cultura, Francesca Leon – le cui emozionanti esibizioni animeranno il palcoscenico del Conservatorio”.

Vere protagoniste dell’evento saranno però le loro voci, prezioso strumento di racconto con cui le artiste interpreteranno, canteranno e suoneranno creando una sorta di finestra che si affaccia al mondo delle emozioni, attraverso la potenza evocativa che la donna trova intrinsecamente in se stessa e restituisce naturalmente allo spettatore.

Nei giorni 3, 9, 15 e 23 luglio il pubblico potrà assistere a un reading e tre concerti caratterizzati dall’eleganza e dalla bellezza. Quattro affascinanti coppie di artiste condurranno i presenti in un viaggio che, partendo dalla letteratura, toccherà l’opera, il rock e il jazz.

IL PROGRAMMA.

A inaugurare la ‘manifestazione in rosa’, mercoledì 3 luglio, alle 21.30, saranno Laura Morante ed Eugenia Costantini, accompagnate dalla pianista Francesca Giovannelli, con il reading ‘Il Ballo’ tratto dal romanzo di Irène Némirovsky.

Il soprano Erika Grimaldi e il mezzosoprano Martina Belli, con la pianista Jeong Un Kim, si esibiranno, martedì 9 luglio, in ‘Protagoniste all’opera’: un bouquet di figure musicali femminili tratte, principalmente, dal repertorio dell’opera italiana, francese e russa dell’Ottocento, proponendo arie e duetti tra i più amati e conosciuti. Saranno rappresentate eroine sotto diverse sfaccettature: frivole e curiose come Fiordiligi e Dorabella, seducenti e astute come Isabella e Dalila, pure e votate al sacrificio come Norma e Violetta, passionali e sfacciate come Carmen, fino alle donne pucciniane contraddittorie e sfuggevoli come Manon oppure dolci e innocenti come Mimì. Il concerto è a cura di Teatro Regio.

Lunedì 15 luglio, a cura di Todays Festival, Ginevra Di Marco & Cristina Donà, con uno speciale opening dell’arpista Cecilia, porteranno sul palco torinese ‘Il primo tour insieme’. I loro diversi stili, intrecciandosi, daranno vita a brani inediti. “Siamo partite con l’idea di fare qualche concerto, convinte che condividere il palco ci sarebbe bastato e così, per cominciare, la scorsa estate ne abbiamo fatti due – sottolineano le artiste -. Furono magici, più belli di quanto potessimo immaginare. Da lì la spinta ad andare oltre…”.

Il progetto si concluderà martedì 23 luglio con il concerto ‘Jazz Ladies Night’ di Ada Montellanico e Maria Pia De Vito, due grandi voci del jazz italiano che celebreranno altrettante icone della musica vocale, la lunare Billie Holiday e la solare Joni Mitchell, in una rilettura creativa e appassionata. La serata è stata ideata dalla direzione artistica del Torino Jazz Festival.

INFO BIGLIETTI.

Gli spettacoli della rassegna ‘La Vie en rose’, realizzati dalla Fondazione per la Cultura Torino e con la partnership di Intesa Sanpaolo, sono accessibili al costo di soli 5 euro.

I biglietti saranno acquistabili da oggi, martedì 11 giugno all’Urban Lab in piazza Palazzo di Città 8/F, all’Infopiemonte in via Garibaldi angolo piazza Castello e online

Sui siti www.torinoestate.it – www.vivaticket.it (il costo del servizio di acquisto è di € 1 per ciascun biglietto).