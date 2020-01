Alla presenza della ministra per l’Innovazione, Paola Pisano, e della sindaca di Torino, Chiara Appendino, è stato presentato, oggi, all’interno del Campus dell’ITCILO, ‘Olli’, il servizio di shuttle a guida autonoma.

Si tratta di un pulmino senza pilota che per quattro mesi sarà testato nel Campus, per poi entrare in funzione su strada. Sui tempi, però, il ministro non si sbilancia: “Stiamo correndo, presto vedremo i risultati”.

“Un piccolo grande passo che, ancora una volta, guarda al futuro, puntando ad attrarre nuove imprese, creare posti di lavoro e innovazione di frontiera – ha scritto su Facebook Appendino -. Ma non solo, ad essere centrale in questa iniziativa sarà anche il welfare: collaborare al progetto infatti ci saranno anche percettori del reddito di cittadinanza”.