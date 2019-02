Torino, emergenza smog: stop ai veicoli diesel Euro 4 fino a lunedì

Non cala il livello di smog a Torino e per questo motivo è stato prolungato fino a lunedì 25 febbraio il blocco della circolazione per i diesel fino agli Euro 4. Lo stop per gli Euro 4 riguarda la fascia oraria che va dalle 8 alle 19, con orario ridotto (8,30-14, 16-19) per i mezzi commerciali.

LE LIMITAZIONI A CARATTERE PERMANENTE.

Circolazione vietata per gli Euro 0 di qualsiasi tipo (0-24, sette giorni su sette) e parziale dei diesel Euro 1, 2 e 3 dalle ore 8 alle ore 19 (dalle ore 8.30 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 19 per i veicoli commerciali) dal lunedì al venerdì.