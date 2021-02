Torino, entra di notte in un fast food per rubare: sorpreso da un addetto alle pulizie, preso

A Torino, nel quartiere Pozzo Strada, è stato arrestato per tentata rapina un marocchino di 19 anni, in Italia senza fissa dimora. Il giovane, dopo aver infranto il vetro della porta di uscita di un fast food, è entrato in piena notte all’interno del locale per rubare generi alimentari ma è stato sorpreso da un addetto alle pulizie. Per assicurarsi la fuga ha strattonato l’operaio facendolo cadere ma è stato bloccato dai militari del Nucleo Radiomobile intervenuti sul posto.