E’ entrato a volto coperto e, armato di manganello telescopico, ha minacciato e aggredito il titolare di un minimarket di via Breglio, in Borgata Vittoria, pretendendo che gli consegnasse l’incasso della giornata. Cosa che quest’ultimo non ha fatto, anzi ha reagito, guadagnando tempo prezioso per l’intervento dei carabinieri, allertati da alcuni passanti. Il ragazzo, di 16 anni, è stato arrestato per tentata rapina.