Torino. Entra nel minimarket e ruba il cellulare ad un dipendente: arrestato

In manette 40enne algerino, che è stato inseguito e fermato dalla stessa vittima del furto

Un cittadino algerino di 40 anni è stato arrestato lo scorso mercoledì pomeriggio, a Torino, per aver rubato un cellulare ad un dipendente di un minimarket.

IL FURTO

E’ accaduto in via Cernaia. Il 40enne è entrato nel locale insieme a due suoi complici, che si sono posizionati in punti diversi dell’esercizio. Una volta dentro hanno iniziato a domandare i prezzi di vari prodotti esposti, distraendo la vittima, che ha lasciato il suo cellulare incustodito accanto al registratore di cassa. Uno dei tre, l’algerino, ha quindi preso il telefono scappando immediatamente.

L’INSEGUIMENTO E L’ARRESTO

Fuga, però, inutile: ad accorgersi del fatto lo stesso dipendente, che ha inseguito l’uomo e lo ha quindi fermato. Un passante, che ha assistito alla scena, ha subito avvisato il 112: i poliziotti hanno arrestato il 40enne per rapina.