Torino, eroina e cocaina nel pacchetto di caramelle: pusher arrestato

Quando gli agenti chiesto perché fosse in giro, ha mostrato una busta contenente beni di prima necessità. Ma i poliziotti della squadra Volante, insospettiti, lo hanno sottoposto a perquisizione trovando in un pacchetto di caramelle 24 ovuli di eroina, 13 di cocaina e 665 euro in contanti. E’ successo sabato pomeriggio, in via Capua, a Torino. Dietro le sbarre è finito un 38enne gabonese, denunciato inoltre per violazione alle recenti normative imposte dal Dpcm del 9 marzo.

Nel sacchetto mostrato, infatti, c’era uno scontrino fiscale che inchiodava lo straniero: la spesa fatta dal pusher risaliva a diverse ore prima.