Torino, tutto esaurito al Regio per “Roberto Bolle and Friends”

Tutto esaurito al Regio di Torino per “Roberto Bolle and Friends“. Domani (sabato 29 dicembre), alle ore 20.30, domenica 30 dicembre (alle 16) e lunedì 31 dicembre alle 17.30, lo storico teatro torinese è pronto ad offrire un autentico “grand tour” alla scoperta della bellezza della danza.

UN PARTERRE DE ROI

Un vero e proprio parterre de roi per appassionati e non. Insieme a Roberto Bolle, saranno infatti in scena al Regio: Sarah Lamb (The Royal Ballet, Londra), Federico Bonelli (The Royal Ballet Londra), Melissa Hamilton (The Royal Ballet, Londra), Tatiana Melnik (Hungarian State Opera), Alejandro Virelles (StaatsBallett, Berlino), Bakhtiyar Adamzhan (Astana Opera), Polina Semionova (StaatsBallett, Berlino), Nicoletta Manni (Teatro alla Scala, Milano) e Timofej Andrijashenko (Teatro alla Scala, Milano).