Torino, esce dal lavoro e viene aggredita: l’ex fidanzato finisce in prigione

Era ad attenderla all’uscita dal lavoro e, non appena la donna ha oltrepassato la soglia dell’edificio, lo stalker si è palesato aggredendo la vittima. Il fatto è accaduto lunedì sera nel quartiere Regio Parco, a Torino.

IL FATTO

La donna esce dallo stabile e subito le si avvicina il suo ex fidanzato, un marocchino di 21 anni che, dicendole di voler parlare con lei, la prende per un braccio e la strattona senza mollare la presa, cadendo entrambi per terra. La donna, per fortuna, scorge una volante della polizia in transito e ne richiama l’attenzione. Alla vista degli agenti, il ventunenne si dà alla fuga. Soccorsa la vittima, si mettono sulle tracce del fuggitivo che trovano poco dopo nascosto tra le auto in sosta in una delle vie del quartiere e lo arrestano per atti persecutori.

COSTRETTA A CAMBIARE ABITUDINI

Dal racconto della vittima, è emerso che tali comportamenti, talvolta minacciosi, andavano avanti da tempo, da quando la loro relazione era finita. Tutto ciò aveva provocato uno stato d’ansia nella donna che viveva con la costante paura di trovarsi difronte il suo ex fidanzato e che l’aveva portata non solo a modificare le sue abitudini, i tragitti quotidiani e il numero telefonica.