Torino, esordio da incubo per Longo: la Samp vince 3-1

Esordio da incubo per Moreno Longo sulla panchina del Torino. I granata reggono 70’, poi crollano facendo conquistare alla Sampdoria tre punti preziosi.

LA PARTITA

Sembrava essersi messa bene per i padroni di casa, in vantaggio al 56’ con Verdi, che non segnava dallo scorso marzo, su assist di Berenguer. Al 70’ il pareggio dei blucerchiati su calcio di punizione di Ramirez.

L’ex Bologna si ripete al 75’, approfittando di una dormita della difesa granata. Al 77’ calcio di rigore assegnato alla Samp e rosso a Izzo per fallo da ultimo uomo: dagli undici metri l’eterno Quagliarella non sbaglia.