Torino. Evade dagli arresti domiciliari: 20enne italiano in manette

Gli agenti del Commissariato Barriera Nizza hanno arrestato un 20enne italiano, evaso dagli arresti domiciliari e rintracciato nella tarda serata di giovedì, quando è stato quindi nuovamente fermato dai poliziotti.

USCIVA NELLA NOTTE PER NON FARSI VEDERE

Il giovane, sebbene sottoposto da oltre 2 mesi al regime dei domiciliari, sembrava sottrarsi sistematicamente alla misura durante la notte, approfittando del buio per uscire ed incontrarsi con altri soggetti pregiudicati. A seguito di alcuni servizi di osservazione effettuati a debita distanza dal condominio in cui lo stesso è ristretto, la sera di giovedì, intorno alle 23, gli agenti sono quindi intervenuti dopo averlo visto scendere da casa.

FERMATO NELLA ZONA DI PIAZZA BENGASI

Il 20enne stava inizialmente sotto il portone dell’edificio, finendo di fumare una sigaretta. Poco dopo, calzato il cappuccio della felpa, si è incamminato lungo la via in direzione di piazza Bengasi. Percorsi un centinaio di metri, è stato bloccato e, non essendo in grado di fornire alcuna giustificazione in merito al suo allontanamento, è stato arrestato per evasione.