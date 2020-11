Torino, evade dai domiciliari: 51enne beccato in stazione con quasi 800 euro in contanti

Durante i controlli di routine in stazione, gli agenti della Polfer hanno arrestato un 51enne albanese residente a Bollate, nel Milanese. Dagli accertamenti è risultato che l’uomo, appena arrivato a Porta Nuova, era evaso dagli arresti domiciliari, cui era stato sottoposto lo scorso agosto per il reato di stalking nei confronti di alcuni vicini di casa.

Gravato da numerosi precedenti, era già stato denunciato dai carabinieri di Bollate a settembre, sempre per evasione.

Non solo: il 51enne è stato anche trovato in possesso di 790 euro in contanti e non è stato in grado di giustificarne la provenienza. Le forze dell’ordine non escludono che lo straniero si sia recato a Torino per compiere attività illecite.