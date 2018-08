Marocchino di 44 anni lascia la sua abitazione di Borgo San Paolo: beccato dalla polizia in via Madama Cristina

Sottoposto al regime degli arresti domiciliari, è stato beccato dalla polizia in via Madama Cristina, a Torino, e per questo motivo arrestato.

Nei guai è finito un marocchino di 44 anni, che era stato denunciato per lo stesso identico reato a inizio agosto. Anche in quella occasione era evaso dalla sua abitazione di Borgo San Paolo.