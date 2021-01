Torino. Evade dai domiciliari, in giro durante gli orari del coprifuoco: arrestato

Ha deciso di passare del tempo in compagnia di due amici in via Elvo angolo Malone, a Torino. Il tutto, però, intorno all’una e mezza di notte: ben oltre gli orari previsti dal coprifuoco. Protagonista un 27enne marocchino: fermato, si è scoperto che in realtà era evaso dall’ordine degli arresti domiciliari.

E’ accaduto la scorsa domenica: il giovane, alla vista degli agenti, si è intrufolato in un portone per trovare rifugio e si è nascosto nel vano sottoscala, consentendo ai due amici di allontanarsi. Il 27enne è stato visto ugualmente ed è stato quindi fermato per il controllo: ha inizialmente dichiarato di essere sprovvisto dei documenti dì identità ed è stato quindi accompagnato in Questura.

Al termine delle indagini di rito è emerso che il 27enne fosse sottoposto dal dicembre 2020 al regime degli arresti domiciliari nel suo alloggio in via Cilea, luogo ben distante da quello del controllo. Il motivo: precedenti specifici per evasione e per reati contro il patrimonio e la persona. Per il marocchino è seguito l’ennesimo arresto per evasione.