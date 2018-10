Torino, evade dai domiciliari nel giorno del suo 30esimo compleanno: denunciato

Nei guai un romeno, fermato per un controllo poco dopo la mezzanotte. Salta la festa nel suo appartamento: identificati i presenti, in manette un siriano

Un trentenne romeno è finito nei guai dopo essere stato fermato per un controllo, poco dopo la mezzanotte, dagli agenti del commissariato ‘San Secondo’ di Torino. Il giovane, alla guida di un’Alfa Romeo (a bordo c’era anche un connazionale), ha raccontato agli agenti di essere uscito per un’emergenza e di aver dimenticato la patente. Ha poi fornito false generalità e per questo motivo è stato denunciato. Dagli accertamenti è anche emerso che era evaso dagli arresti domiciliari.

I controlli sono continuati nell’appartamento dello straniero, dove sono state identificate altre persone presenti per festeggiare il suo 30esimo compleanno.

In particolare, è stato arrestato un 55enne siriano, con a carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, per l’esercizio e la partecipazione ai giochi d’azzardo: le manette sono scattare in quanto su di lui pendeva un ordine di carcerazione. L’uomo è stato inoltre denunciato per detenzione di sostanza stupefacente e falsa attestazione delle proprie generalità.