Torino, evade dai domiciliari per fare una passeggiata: scoperto

67enne italiano fermato in strada dai carabinieri nell'ambito dei controlli per il rispetto delle norme anti Covid

Evade dai domiciliari per fare una passeggiata. E’ successo, nel quartiere Lingotto, ieri mattina: un 67enne italiano era uscito di casa per fare due passi, quando è stato controllato dai carabinieri nell’ambito dei controlli per il rispetto delle norme anti Covid. Identificato, è stato ricollocato ai domiciliari.