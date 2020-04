Torino, evade dai domiciliari per fare la spesa nel supermercato che rapinò: arrestato

Ha quasi dell’incredibile quanto successo a Torino. Un uomo di 48 anni, italiano e con precedenti, è evaso dai domiciliari per andare a fare la spesa proprio nel supermercato che aveva rapinato, reato per cui fu arrestato lo scorso febbraio.

Gli agenti della Squadra Volante, transitando in via Chiesa della Salute, all’altezza con via Breglio, lo hanno riconosciuto mentre era in fila. Accortosi della presenza della polizia, il 48enne si è coperto il viso con un cappuccio e ha abbandonato la fila.

E’ quindi scattato il controllo a casa: lì gli agenti lo hanno trovato con gli stessi abiti che indossava all’esterno del supermercato e lo hanno ammanettato. Hanno poi accertato che nei due giorni precedenti all’arresto l’uomo si era recato nello stesso supermercato.