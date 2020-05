Torino, evadono dagli arresti domiciliari: tre arresti in meno di una settimana

Fermati due italiani ed un rumeno, in giro per la città nonostante le varie misure emesse nei loro confronti in precedenza

Tre arresti, tutti per lo stesso motivo: evasione dagli arresti domiciliari. E’ accaduto a Torino nel corso della scorsa settimana.

GLI EPISODI

Il primo episodio riguarda un 29enne italiano, trovato fuori dalla propria abitazione intorno alle 3 e mezza di notte, in via Stradella. L’uomo stava acquistando della droga in compagnia di un amico, violando la misura degli arresti domiciliari emessa lo scorso aprile.

Alcuni giorni dopo gli agenti hanno fermato un 41enne italiano, visto nel tentativo di cambiare repentinamente direzione alla vista della volante della Polizia. Sottoposto a controllo è emersa la misura dei domiciliari emessa dal Tribunale di Torino.

Risale invece alla scorsa notte l’arresto di un 29enne rumeno, scoperto a nascondersi tra le auto in sosta in via Montanaro. La sua misura era stata emessa nel febbraio 2018 dal Tribunale di Savona.