Torino, evasione fiscale milionaria con fatture false: denunciate 4 persone [VIDEO]

La Guardia di Finanza di Torino ha concluso in mattinata un’indagine che ha visto coinvolte quattro persone, denunciate per evasione fiscale con fatture false da circa 7 milioni di euro ai danni di alcune aziende del settore automotive.

LE INDAGINI

Le investigazioni sono durate oltre un anno e sono state condotte dai finanzieri del Gruppo Orbassano, coordinati dal Sostituto Procuratore Virginia Tedeschi, della Procura della Repubblica di Torino. Queste sono partite da una serie di cospicui bonifici ricevuti da tre rappresentanti legali di società operanti nel settore di produzione di componentistica per auto. Da ciò gli inquirenti hanno scoperto un sistema di frode ben collaudato e basato su una società in realtà inesistente, nonché priva di sede e di strutture o mezzi aziendali.

FATTURE FALSE PER 7 MILIONI DI EURO

L’unico ruolo di tale società era quello, infatti, di emettere fatture per operazioni inesistenti nei confronti di tre imprese attive, con il fine di consentire a queste ultime di evadere le imposte attraverso documenti fiscali falsi. Le Fiamme Gialle hanno inoltre scoperto che, a fronte delle fatture fittizie, le aziende avrebbero proceduto ad effettuare pagamenti reali per dare parvenza di regolarità di operazioni e bilancio, per poi ricevere indietro in contanti la somma versata in precedenza.

SEQUESTRATI BENI, IMMOBILI E UN TERRENO

Al termine dell’indagine, è stato accertato l’utilizzo di fatture false per oltre 7 milioni di euro. Quattro persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica per reato di omessa dichiarazione, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e occultamento di scritture contabili. Sequestrati, inoltre, 1,6 milioni di euro, profitto generato dalle fattispecie delittuose perpetrate, la cui esecuzione ha permesso di sottoporre a cautela reale disponibilità finanziarie per oltre 250 mila euro, 9 immobili e un terreno.