Torino, ex consigliera di maggioranza fonda un nuovo movimento

Gli obiettivi: "Non saremo quelli del no a prescindere"

“Gruppo Misto Uscita di Sicurezza”. Si chiamerà così il nuovo movimento in Sala Rossa formato da Deborah Montalbano, ex consigliera del Movimento 5 Stelle.

Dopo aver lasciato la maggioranza nelle ultime settimane è passata ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera politica a Torino.

“Il nome prende spunto da una vecchia associazione di solidarietà che era nel quartiere Vallette- ha dichiarato la Montalbano- Serviva a creare una possibilità d’uscita dal disagio sociale dei giovani. Il programma elettorale del M5S per le elezioni comunali, poi rimaneggiato e stravolto. Non saremo quelli del no a prescindere. Diremo sì ai provvedimenti che portano benefici nel sociale e agli ultimi ma non avremo paura di essere quelli del no davanti a provvedimenti come le Olimpiadi, la Tav, i nuovi supermercati, le cementificazioni della città e i tagli di bilancio che incidono sui più deboli”.