Torino, Ex Moi sotto assedio. Sequestrati 21 kg di marijuana: tre persone in manette FOTO E VIDEO

La polizia ha arrestato tre pusher di origine africana. L'alloggio individuato era in via Bruno

Maxi operazione antidroga della polizia all’ex Moi di Torino. La squadra mobile, nell’ambito della costante attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti disposta dal Questore di Torino Francesco Messina ha individuato un gruppo di cittadini stranieri dediti allo stoccaggio e commercio di marijuana all’interno dell’ex cittadella olimpica in via Bruno.

Nella giornata di ieri, a seguito di un lungo e difficoltoso servizio di appostamento, i poliziotti hanno individuato i due alloggi nei quali veniva condotta l’attività delittuosa.

La perquisizione degli stessi ha consentito di rinvenire e sequestrare numerose buste di cellophane di diverse dimensioni e peso, contenenti complessivamente 21 kg di marijuana; inoltre, all’interno delle abitazioni è stato rinvenuto e sequestrato anche materiale utile al confezionamento dello stupefacente ed alcuni bilancini elettrici di precisione, un conta-banconote elettronico e la somma in contanti di 7600 €, provento dell’illecita attività di spaccio.

Tre persone sono finite in manette: si tratta di Issa Abdallahi Adnan, cittadino somalo,23 anni; Eseyas Rim, cittadino eritreo anch’egli ventitreenne; e di Ahmed Destiny Albert, cittadino nigeriano di 46 anni, con precedenti di polizia.

Quest’ultimo risulta anche colpito da un provvedimento restrittivo per l’espiazione di 8 anni, 10 mesi e 12 gg. di reclusione per reati inerenti agli stupefacenti.