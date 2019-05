Torino, fa la spesa per 150 euro e prova a uscire senza pagare: arrestato

Non è riuscito il colpo in un supermercato di via Gorizia: dietro le sbarre un 42enne

Ha riempito la borsa della spesa, poggiandola, poi, oltre il tornello. Quindi ha raggiunto la corsia riservata all’uscita senza acquisti, ma è stato sorpreso da un addetto alla sicurezza ed è finito in manette.

Non è riuscito il colpo a un 42enne del Sudan, che, domenica pomeriggio, si è recato in un supermercato di via Gorizia, a Torino, tentando di rubare confezioni di tonno e altri prodotti alimentare per un valore di 150 euro.

Gli agenti della squadra volante hanno arrestato l’uomo, con precedenti, per tentato furto aggravato e falsa dichiarazione delle proprie generalità.