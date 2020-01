Torino, favoriva immigrazione clandestina: espulso 40enne tunisino

Un cittadino tunisino, Walid Fanni, è stato fermato ed espulso dal territorio nazionale per favoreggiamento di immigrazione clandestina al confine italo-francese ed attività ricollegabili al terrorismo.

FACEVA PARTE DI UN SODALIZIO CRIMINOSO

L’uomo, 40enne, è stato rimpatriato sabato scorso. Faceva parte di un sodalizio criminoso che, tramite documenti contraffatti e permessi falsi e con l’aiuto di altri connazionali, dimoranti al confine nei pressi di Ventimiglia, agevolava illegalmente l’ingresso in Francia degli extracomunitari, accompagnandoli tramite sentieri boschivi utilizzati dai passeur. Tra questi anche soggetti segnalati per possibili legami con ambienti del radicalismo islamico.

FANNI ERA GIA’ NOTO ALLA DIGOS

Walid Fanni era noto alla DIGOS anche per essere il principale referente per i connazionali tunisini, tra cui molti studenti, che necessitavano di assistenza nella gestione delle pratiche relative alla loro regolarizzazione sul territorio nazionale. Questi, infatti, per avere il permesso di soggiorno in Italia, indicavano come domicilio fittizio l’indirizzo di abitazione di Fanni. Le perquisizioni hanno permesso di ritrovare vari documenti di identità falsi e la stampante con la quale venivano prodotti.