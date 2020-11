Torino, ferma una volante: “Sono stata aggredita”. Ma ha uno spray al peperoncino illegale, denunciata

E' successo martedì sera in via Sospello

Ferma una volante della polizia e racconta di essere stata aggredita. Ma in mano ha una bomboletta spray al peperoncino illegale e viene denunciata. E’ successo martedì sera, intorno alle 22, in via Sospello, a Torino. Protagonista della vicenda, una donna di origini romene.

Agli agenti del commissariato Madonna di Campagna ha detto di essere stata aggredita e minacciata da un uomo lì presente. I poliziotti hanno poi appurato che entrambi erano a spasso con i propri cani e che la lite era iniziata quando la donna si era lamentata del fatto che il cane dell’uomo, un dobermann, non fosse al guinzaglio. Quindi, lui l’aveva insultata e lei aveva preso e puntato la bomboletta in direzione della controparte.

Quando gli agenti hanno visto lo spray, si sono accorti che, per diversi motivi, non era conforme alle norme vigenti e, dunque, era illegale in Italia. La donna è stato pertanto denunciata per porto abusivo di armi. E non l’ha presa affatto bene: durante la stesura degli atti ha scattato numerose foto dicendo che l’indomani si sarebbe recata in Questura e che avrebbe inviato le foto alla stampa in quanto gli agenti si stavano accanendo contro di lei.