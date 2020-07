Torino, fermano un topo d’auto e scoprono che è ricercato

In azione in corso Duca degli Abruzzi

Venerdì scorso, intorno alle 5.30 del mattino, una pattuglia della Volante in transito su corso Duca degli Abruzzi ha notato un soggetto appiedato fermarsi improvvisamente accanto a un’autovettura parcheggiata.

L’uomo, un cittadino italiano di 50 anni, ha guardato al suo interno e dopo aver provato ad aprire la portiera con la mano sinistra, con la destra ha impugnato una grossa pietra con la volontà di colpire il finestrino.

L’intervento della Volante ha però messo in fuga il 50enne, che è stato fermato poco dopo Nel corso degli accertamenti i poliziotti hanno scoperto che l’uomo, era ricercato per la mancata esecuzione di un ordine di carcerazione emesso nel mese di giugno. Per lui sono scattate le manette e l’ingresso nella Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”.