Torino, fermata per un controllo morde due agenti: arrestata

Si tratta di una 40enne ivoriana, irregolare, fermata per minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Una cittadina ivoriana di 40 anni, irregolare, è stata arrestata nei giorni scorsi dalla Polfer di Porta Susa per minacce, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

IL FATTO

La donna, nella mattinata dell’8 febbraio, è stata avvicinata dagli agenti per un normale controllo mentre era intenta ad imbustare e suddividere delle verdure nel passaggio pedonale sopraelevato tra i binari 1 e 2 della stazione di Porta Susa. Sin da subito la donna si è dimostrata insofferente al controllo, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e assumendo un comportamento minaccioso e violento verso gli agenti. Accompagnata in ufficio per l’identificazione, ha cominciato a colpire ripetutamente con calci e pugni i poliziotti, mordendone due alla mano.

La donna, con ultimo domicilio noto nel novarese, e precedenti per oltraggio e minacce, è stata pertanto arrestata e portata, nella stessa mattinata, presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino. I due poliziotti morsi alla mano, oltre a varie tumefazioni per i colpi ricevuti, hanno avuto una prognosi di 6 e 5 giorni.