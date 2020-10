Torino. Fermato perché contromano in bici, trovato in possesso di droga: arrestato

Un uomo di 34 anni, guineano, è stato arrestato a Torino in possesso di droga.

ANDAVA CONTROMANO IN BICI

Una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale lo ha visto imboccare contromano un controviale di corso Regina Margherita, nei pressi di corso Tassoni, e lo ha fermato per un controllo. L’uomo è apparso da subito parecchio agitato: sottoposto a perquisizione personale alla ricerca di armi, è stato trovato in possesso di 40 grammi di marijuana ben nascosti in una busta di plastica avvolta da pellicola trasparente ed occultata all’interno degli slip.

CON SE’ ANCHE “EROINA DEI POVERI”

Inoltre, l’uomo aveva con sé una decina di pastiglie di un farmaco dalle spiccate proprietà ansiolitiche e sedative (conosciuto come l’eroina dei poveri), senza la relativa ricetta, e la somma di denaro contante di 210 €. L’uomo, che ha numerosissimi precedenti di polizia per reati inerenti agli stupefacenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.