Torino, fermato un tassista abusivo. Kabu Kabu sanzionato con 11mila euro di multa

La municipale multano un 56enne nigeriano per le varie infrazioni al codice della strada

Stangata per un Kabu Kabu a Torino. Il tassista abusivo, un 56enne nigeriano, è stato fermato dagli agenti della municipale mentre era a bordo di una Toyota Verso, poi sequestrata.

Per l’uomo è scattata una sanzione complessiva di ben 11mila euro per le varie violazioni al codice della strada riscontrate.

Inoltre i vigili, durante il servizio nei quartieri Porta Palazzo e Aurora, hanno anche denunciato il proprietario di una trattoria di largo IV Marzo per non aver segnalato sul menù i prodotti congelati e quello di un minimarket perché al momento di pesare frutta e verdura non azzerava la tara della bilancia.