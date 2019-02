Torino, fermato uomo alla guida col cellulare: aveva 25 kg di hashish in auto

L'uomo, un 59enne residente a Ferrara, aveva nascosto in un borsone nel bagagliaio 25 panetti di droga

E’ stato fermato perché guidava parlando al cellulare, ma in auto aveva 25 chili di hashish. Un italiano di 59 anni, residente in provincia di Ferrara, è stato arrestato dalla polizia stradale per detenzione di sostanza stupefacente.

TROVATI 25 PANETTI DI HASHISH

Gli agenti l’hanno bloccato sulla tangenziale Sud di Torino, all’altezza di Trofarello, a bordo di una una VW Golf, mentre con una mano teneva il volante e con l’altra utilizzava il telefonino. Durante il controllo, all’interno di un borsone nascosto del bagagliaio, sono stati trovati 25 chili e mezzo di hashish suddiviso in 25 panetti.