Torino, festa di compleanno nella notte in auto: sanzionati in quattro

I giovani si erano ritrovati in via Mezelet per festeggiare all'interno del veicolo, ma sono stati denunciati dai residenti per il troppo disturbo

Gli agenti di Polizia, nella notte tra ieri e oggi, hanno sanzionato quattro giovani, responsabili di aver festeggiato in auto il compleanno di un membro del gruppo, senza rispettare quindi le norme di contenimento anti-Covid.

E’ accaduto intorno all’una. La segnalazione è arrivata dai residenti della zona, in via Melezet, che si sono lamentati del disturbo creato dai ragazzi all’interno del veicolo. All’arrivo dei poliziotti del Commissariato San Donato, i giovani hanno raccontato di essersi ritrovati, a fine turno lavorativo, per festeggiare il compleanno di uno dei quattro. Un festeggiamento che è valso la sanzione amministrativa per la violazione del “coprifuoco” così come previsto dalle norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria.