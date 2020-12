Torino. Festa di Natale in appartamento: denunciati in sette

Gli agenti del commissariato Madonna di Campagna hanno interrotto una festa in un appartamento a Torino nel giorno di Natale.

LA FESTA

Il fatto è avvenuto in zona San Donato. Gli agenti, allertati dai vicini che hanno iniziato a lamentare la musica ad alto volume e gli schiamazzi che disturbavano la quiete pubblica, hanno raggiunto lo stabile nella notte dopo aver contattato il proprietario di casa, che aveva già ammesso la presenza di festeggiamenti in casa, assicurando però di essere solo in quattro.

IN CASA IN SETTE: SANZIONATI

Una volta scattato il controllo nell’appartamento, tre soggetti seduti in cucina si sono inizialmente avvicinati ai poliziotti. Poco dopo, gli operatori scorgono da dietro la porta a vetro della camera da letto due sagome corrispondenti ad un uomo ed una donna. Una settima persona viene invece scoperta all’interno del bagno. La compagnia, formata da cittadini di origine straniera di età compresa tra i 20 ed i 35 anni, cinque dei quali risultati irregolari sul territorio Nazionale, è stata sanzionata per il mancato utilizzo di dispositivi individuali di protezione, per non aver rispettato il distanziamento previsto e per essersi ritrovati pur non essendo conviventi o congiunti tra loro.