Torino, festa di San Giovanni per 35mila. Misure drastiche per evitare una nuova piazza San Carlo

Ci sarà un conteggio elettronico per non sforare il limite massimo della capienza per lo spettacolo dei droni

Vietata anche vendita e trasporto di bevande in vetro e lattine

Piano di sicurezza in grande stile per la festa patronale di San Giovanni a Torino. Per lo spettacolo dei droni di domenica varie sono state le misure di sicurezza previste.

A partire dalle 15 saranno istituiti dodici varchi controllati con conteggio degli ingressi tramite app, totem gonfiabili luminosi a indicare le vie di fuga, chiusura dei posteggi sotterranei e deviazioni del traffico.

Il piano di sicurezza prevede che piazza Castello possa ospitare un massimo di 20 mila persone, circa 5 mila in via Roma e 10 mila in piazza San Carlo.

Ovviamente ci sarà il divieto di vendita e ingresso di bevande in contenitori di vetro e lattine chiuse e vietato il transito ai veicoli nelle aree interessate all’evento con deviazione di alcuni mezzi pubblici.

Inoltre sarà chiuso fin dal mattino parcheggio Roma-San Carlo-Castello con possibilità di uscita delle auto consentita da piazza Carlo Felice fino alle 15.

Dopo l’ingresso ai varchi la gente sarà libera di muoversi nell’area controllata. Un sistema elettronico degli accessi terrà conto della situazione numerica delle presenze in tempo reale.