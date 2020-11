Torino, festa privata in un trilocale: 27 ragazzi sanzionati

Nella notte di domenica, introno alle 2, gli agenti del Commissariato Barriera Nizza sono intervenuti in uno stabile di via Sacchi in seguito alla segnalazione di una festa privata all’interno di un appartamento.

Giunti sul posto, gli agenti sentono provenire dall’alloggio musica e schiamazzi. Hanno bussato alla porta e solo dopo una certa insistenza sono riusciti ad entrare nel trilocale trovandosi difronte una ventina di persone, alcune delle quali ubriache, e numerose bottiglie di alcolici. Alcuni tentano di nascondersi all’interno degli armadi, sul balcone, nel bagno, sotto i letti e persino nello sgabuzzino.

Sanzionate 27 persone tra i 21 e i 14 anni (5 dei quali minori e provenienti da fuori provincia e dall’estero) per varie violazioni, per la mancanza dei dispositivi di protezione e per l’assembramento. Successivamente gli agenti hanno appurato che uno dei presenti aveva affittato giorni prima l’appartamento, tramite una piattaforma online, per ospitare alcuni amici provenienti dall’estero. In seguito, il locatario e i suoi ospiti hanno organizzato la festa in questione.