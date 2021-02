Torino, festa tra studenti in appartamento: agenti entrano e scoprono serra di marijuana

E' accaduto in via Camerana: all'interno della casa piante, ventilatori, lampade e deumidificatori. Denunciato un giovane 22enne

Avevano organizzato una festa tra studenti in un appartamento, a Torino, ma non solo: in casa avevano una serra di marijuana, “protagonista” della serata passata in compagnia degli amici.

LA SEGNALAZIONE

E’ accaduto in via Camerana: gli agenti sono intervenuti intorno alle 23.30, dopo la segnalazione di alcuni residenti in zona per gli schiamazzi provocati dai ragazzi nell’appartamento. All’arrivo dei poliziotti, già dall’androne del palazzo si avverte della musica ad alta volume e voci differenti provenire dall’alloggio in questione. All’interno, gli inquilini, 5 studenti, che hanno invitato un paio di amici per passare la serata: da una delle stanze proviene un forte odore di marijuana.

SERRA DI MARIJUANA IN CASA, DENUNCIATO 22ENNE

La camera è quella di un ragazzo italiano di 22 anni ed è stata adibita a piccola serra domestica. Gli agenti sequestrano 4 piante di marijuana, alte circa 60 cm, un ventilatore, due lampade argentate ed un deumidificatore, un bilancino di precisione, 4 flaconi di fertilizzante, un barattolino contenente 4 grammi di marijuana. Il proprietario della sostanza, un giovane italiano di 22 anni, è stato denunciato per violazione della Legge sugli stupefacenti.