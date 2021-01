Torino, fiamme all’interno di un condominio di via Berrino: palazzo evacuato [FOTO]

Sul posto i vigili del fuoco. Problemi per una donna: ha inalato il fumo delle fiamme ed è stata presa in cura dai sanitari

Attimi di caos a Torino: i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio sviluppatosi all’interno di un alloggio di un condominio di via Berrino.

È successo intorno alle 18. Sul posto è intervenuta la squadra “22” centrale e quella dei volontari di Venaria. Necessarie le cure mediche per una signora che abitava nel palazzo che, nonostante fosse riuscita ad uscire in tempo, ha respirato il fumo scaturito dalle fiamme. È stata presa in cura dell’equipe sanitaria.

Gli altri abitanti del palazzo sono stati evacuati con il cestello dell’autoscala. In serata le persone sono rientrate nei loro alloggi, tranne quello del secondo piano dichiarato inagibile dal tecnico comunale intervenuto assieme alla polizia municipale.